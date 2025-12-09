L'usine GNL de Freeport, au Texas, est en passe de recevoir davantage de gaz naturel après l'arrêt de l'unité lundi, selon les données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir plus de gaz naturel mardi, signe que l'un de ses trois trains de liquéfaction a été remis en service après avoir été fermé lundi, selon les données de LSEG et les dépôts réglementaires.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer