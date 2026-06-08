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L'usine Freeport LNG au Texas devrait recevoir davantage de gaz naturel lundi après l'arrêt d'un train de liquéfaction samedi, selon les données de LSEG
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Scott DiSavino

L'usine d'exportation de Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir davantage de gaz naturel lundi après l'arrêt samedi de l'un de ses trois trains de liquéfaction, selon un rapport de la société et des données de la société financière LSEG.

Freeport est l'une des usines d'exportation de gaz naturel liquéfié les plus surveillées au monde, car l'arrêt et le redémarrage de l'installation ont déjà provoqué d'importantes fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque Freeport arrête ses activités, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement car la demande de gaz provenant de l'usine diminue, et lorsque les trains de liquéfaction de Freeport redémarrent, les prix du gaz aux États-Unis augmentent généralement à mesure que la demande de gaz augmente.

Cela ne s'est toutefois pas produit jusqu'à présent ce lundi. Les prix du gaz ont baissé d'environ 3 % ce lundi en raison de facteurs qui ne sont pas nécessairement liés à Freeport.

Les responsables de Freeport n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Dimanche, Freeport a informé les autorités environnementales du Texas que le train de liquéfaction n° 2 avait été mis à l'arrêt tard samedi en raison d'un problème avec un système de compresseurs.

Les données de LSEG montraient que les flux de gaz vers Freeport étaient en passe d'atteindre 1,7 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) lundi, après être tombés à 0,9 bcfd dimanche, contre 1,3 bcfd samedi. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,2 bcfd entre le 14 mai et le 5 juin, en raison d'une maintenance de printemps programmée .

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,4 milliards de pieds cubes de gaz par jour en GNL.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.

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