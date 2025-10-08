L'usine Ford F-150 Lightning est touchée par une fermeture liée à l'incendie d'une usine d'aluminium, selon un responsable syndical

Ford Motor F.N interrompt la production la semaine prochaine à l'usine de Dearborn, dans le Michigan, qui fabrique sa camionnette électrique F-150 Lightning, un changement qui, selon un responsable syndical de l'usine, est lié à un incendie désastreux survenu dans l'usine d'aluminium d'un fournisseur à New York.

L'incendie survenu le 16 septembre dans une usine Novelis devrait perturber la production des véhicules F-150, les plus vendus de Ford, pendant des mois et, selon les estimations d'un analyste, pourrait amputer le résultat net de l'entreprise d'un milliard de dollars.

Une note de service transmise aux travailleurs de l'usine, consultée par Reuters, indique que le Rouge Electric Vehicle Center (REVC) sera fermé la semaine prochaine. Nick Kottalis, président de Dearborn Truck et du REVC, a confirmé que la fermeture était liée à l'incendie de l'usine d'aluminium.

Ford a refusé de donner des précisions sur les ajustements de la production.