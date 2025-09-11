 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'usine de batteries de Hyundai subit un retard d'au moins 2 à 3 mois à la suite d'un raid, selon le PDG de Hyundai
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une usine de batteries appartenant à Hyundai Motor 005380.KS est confrontée à un retard minimum de deux à trois mois à la suite d'une descente des services de l'immigration la semaine dernière, a déclaré jeudi le PDG de Hyundai, Jose Munoz.

L'usine de Géorgie, qui est exploitée par une joint-venture entre Hyundai et la société sud-coréenne LG Energy Solution

373220.KS , a été au centre de la plus grande opération de contrôle d'un seul site dans l'histoire du département américain de la sécurité intérieure (DHS).

Valeurs associées

HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

