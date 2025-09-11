L'usine de batteries de Hyundai subit un retard d'au moins 2 à 3 mois à la suite d'un raid, selon le PDG de Hyundai

Une usine de batteries appartenant à Hyundai Motor 005380.KS est confrontée à un retard minimum de deux à trois mois à la suite d'une descente des services de l'immigration la semaine dernière, a déclaré jeudi le PDG de Hyundai, Jose Munoz.

L'usine de Géorgie, qui est exploitée par une joint-venture entre Hyundai et la société sud-coréenne LG Energy Solution

373220.KS , a été au centre de la plus grande opération de contrôle d'un seul site dans l'histoire du département américain de la sécurité intérieure (DHS).