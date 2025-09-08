L'usine d'exportation de GNL de Freeport, au Texas, est en passe de recevoir davantage de gaz naturel lundi après une panne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte)

8 septembre - L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de la société américaine Freeport LNG, située au Texas, était en passe de recevoir davantage de gaz naturel lundi, signe qu'un train de liquéfaction qui s'était arrêté samedi était probablement de nouveau en service, selon des données de la société financière LSEG et un dossier déposé par la société auprès des autorités de régulation environnementale de l'État.

Freeport est l'une des usines d'exportation de GNL les plus surveillées au monde, car les démarrages et les arrêts de ses opérations provoquent souvent des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la baisse de la demande de combustible provenant de l'usine d'exportation. Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement, en raison d'une baisse de l'offre de GNL disponible sur les marchés mondiaux à partir de l'usine.

Les prix à terme aux États-Unis NGc1 étaient en passe d'atteindre leur plus haut niveau en six semaines lundi, en raison de nombreux facteurs, notamment l'augmentation attendue des flux de gaz vers Freeport. Les prix en Europe TRNLTTFMc1 , cependant, ont augmenté d'environ 3 % pour des raisons qui ne sont pas nécessairement liées à l'usine. NGA/ NG/EU

Freeport a déclaré dimanche aux régulateurs environnementaux du Texas qu'un des trois trains de liquéfaction de l'usine, le train 1, s'était arrêté samedi en raison d'un problème avec un système de compresseur.

Les responsables de Freeport n'ont fait aucun commentaire sur la dernière panne. Freeport a connu de nombreux problèmes avec les systèmes de compresseur à l'usine au cours du mois dernier, les trains de liquéfaction s'étant arrêtés cinq fois en août en raison de ces problèmes, selon les documents déposés par la société auprès des autorités de régulation.

LSEG a déclaré que la quantité de gaz acheminée vers Freeport était en bonne voie pour atteindre 1,9 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) lundi, contre 1,8 bcfd dimanche et 1,4 bcfd samedi, son niveau le plus bas en deux semaines. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,8 milliard de pieds cubes par jour au cours des sept jours précédents.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,1 milliards de pieds cubes de gaz en GNL.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.