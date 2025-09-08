L'usine d'exportation de GNL de Freeport, au Texas, est en passe d'absorber davantage de gaz naturel lundi après une interruption

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir plus de gaz naturel lundi, signe que le train de liquéfaction qui s'est arrêté samedi a probablement été remise en service, selon les données de la société financière LSEG et une déclaration de la société auprès des organismes de réglementation environnementale de l'État.