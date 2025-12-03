L'usine d'exportation de Freeport LNG au Texas recevra davantage de gaz naturel mercredi, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) de la société Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir plus de gaz naturel mercredi, signe que l'un des trois trains de liquéfaction de l'usine a été remis en service après avoir été fermé mardi, selon les données de LSEG et les dépôts réglementaires.