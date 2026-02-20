L'usine d'aluminium de Century en Islande sera remise en service plus tôt que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain d'aluminium Century Aluminum CENX.O a déclaré jeudi que des réparations permettraient de redémarrer la capacité fermée de sa fonderie Grundartangi en Islande d'ici la fin du mois d'avril, soit environ six mois plus tôt que prévu.

L'usine de 320 000 tonnes métriques par an a dû réduire sa production de deux tiers à la fin du mois d'octobre en raison d'une panne d'équipement électrique, ce qui a fait grimper les primes européennes de l'aluminium EPDc1 , qui sont actuellement à leur plus haut niveau en un an, soit 356 dollars la tonne. Century a déclaré en novembre qu'il faudrait 11 à 12 mois pour que les transformateurs de remplacement soient fabriqués, expédiés et installés.

"La bonne nouvelle est que nous prévoyons maintenant de pouvoir réparer certains des transformateurs endommagés et de commencer à redémarrer la ligne 2 à la fin du mois d'avril, soit environ six mois plus tôt que prévu, a déclaré le directeur général de Century, Jesse Gary, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre. "Nous prévoyons toujours d'installer les nouveaux transformateurs de remplacement une fois qu'ils seront terminés, mais nous sommes convaincus que les transformateurs réparés nous permettront de remettre la ligne à un niveau de production proche de la pleine production dans l'intervalle", a déclaré Gary, ajoutant que la fonderie retrouverait une production proche de la pleine production d'ici la fin du mois de juillet.

Les transformateurs de remplacement ne devraient pas arriver avant le quatrième trimestre en raison de la forte demande de transformateurs de la part des centres de données, a déclaré le directeur général. Century, qui construit la première nouvelle usine d'aluminium américaine depuis 1980 avec Emirates Global Aluminium dans l'Oklahoma, a vendu ce mois-ci son site d'électrolyse de Hawesville au Kentucky à l'opérateur de centres de données TeraWulf WULF.O .

Les expéditions d'aluminium de Century au quatrième trimestre ont chuté de 14 % par rapport au troisième trimestre en raison de l'arrêt de l'Islande. Elle s'attend à ce que les expéditions annuelles ne baissent que de 2,6 % en 2026 pour atteindre 630 000 tonnes, les volumes de son projet Mt. Holly en Caroline du Sud devant augmenter avec le redémarrage d'une capacité de 50 000 tonnes en avril.