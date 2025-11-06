L'USDOT commencera à réduire les vols de 4 % vendredi, selon certaines sources

Le ministère américain des Transports prévoit de commencer à réduire les vols de 4 % vendredi dans 40 aéroports très fréquentés, en réponse aux préoccupations de sécurité liées aux problèmes de personnel de contrôle du trafic aérien, alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa 36e journée, ont déclaré quatre sources à l'agence Reuters.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a indiqué aux compagnies aériennes lors d'un appel téléphonique que les réductions prévues commenceraient à 4% vendredi, passeraient à 5% samedi et à 6% dimanche avant d'atteindre 10% la semaine prochaine.

La FAA prévoit d'exempter les vols internationaux de ces réductions, mais a indiqué aux compagnies aériennes qu'elle procéderait à des réductions drastiques des vols de l'aviation générale dans les principaux aéroports.

L'USDOT et la FAA n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.