 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 768,89
+1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'USDOT commencera à réduire les vols de 4 % vendredi, selon certaines sources
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 01:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain des Transports prévoit de commencer à réduire les vols de 4 % vendredi dans 40 aéroports très fréquentés, en réponse aux préoccupations de sécurité liées aux problèmes de personnel de contrôle du trafic aérien, alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa 36e journée, ont déclaré quatre sources à l'agence Reuters.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a indiqué aux compagnies aériennes lors d'un appel téléphonique que les réductions prévues commenceraient à 4% vendredi, passeraient à 5% samedi et à 6% dimanche avant d'atteindre 10% la semaine prochaine.

La FAA prévoit d'exempter les vols internationaux de ces réductions, mais a indiqué aux compagnies aériennes qu'elle procéderait à des réductions drastiques des vols de l'aviation générale dans les principaux aéroports.

L'USDOT et la FAA n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
41,860 USD NYSE +3,59%
AMERICAN AIRLINE
13,4200 USD NASDAQ +6,09%
DELTA AIR LINES
58,530 USD NYSE +5,18%
JETBLUE AIRWAYS
4,2900 USD NASDAQ +5,15%
SOUTHWEST AIRLIN
31,615 USD NYSE +6,56%
UNITED AIRLINES
96,6500 USD NASDAQ +6,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank