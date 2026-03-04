L'USDOT approuve les vols d'American Airlines vers le Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails, plus de contexte, plus de détails dans les paragraphes 4-8) par David Shepardson

Le ministère américain des Transports a déclaré mercredi qu'il avait approuvé la demande d'American Airlines AAL.O d'exploiter des vols américains vers Caracas et Maracaibo au Venezuela à partir de Miami par l'intermédiaire de son transporteur régional Envoy, qu'il détient à 100 %. le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a annulé un ordre de 2019 ‍ en janvier qui interdisait aux compagnies aériennes américaines de voler vers le Venezuela, après que le président Donald Trump lui a ordonné de prendre cette mesure.

American Airlines prévoit de reprendre ses services vers le Venezuela pour la première fois depuis plus de six ans. L'administration américaine de la sécurité des transports était à Caracas la semaine dernière pour examiner les procédures de sécurité des aéroports, ont déclaré des sources à Reuters, une étape nécessaire pour reprendre les vols.

L'ordonnance de l'USDOT est valable pour deux ans. American n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur la reprise des vols. La compagnie a annoncé des plans pour reprendre le service ‍quelques semaines seulement après que l'armée américaine a saisi le dirigeant du pays Nicolas Maduro.

En janvier, Trump a demandé à l'USDOT de lever les restrictions qui interdisent actuellement les vols américains après une discussion avec la présidente par intérim du pays, Delcy Rodríguez.

American, qui a commencé à opérer au Venezuela en 1987, a suspendu ses services vers le pays en 2019 après l'interdiction américaine. La compagnie a déclaré que les vols quotidiens prévus permettront d'effectuer des voyages d'affaires, de loisirs et humanitaires. Elle était la plus grande compagnie aérienne américaine dans le pays avant la suspension.

En décembre, le département d'État a ajouté le Venezuela à sa liste de destinations déconseillées aux Américains et n'a pas retiré cette désignation.

Les opérations militaires menées près du Venezuela ont suscité de vives inquiétudes quant à la sécurité des opérations aériennes dans ce pays.