L'université de Tours et Theradiag signent deux accords simultanément : un accord de licence exclusive portant sur la fabrication de protéines virales du Covid-19 et un accord de collaboration globale pouvant ouvrir à de nouveaux partenariats à l'avenir

Croissy-Beaubourg, le 1er juillet 2020, 17h45 CEST - L'université de Tours et THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annoncent avoir signé deux accords simultanément.

Un premier accord de licence exclusive a été établi et concerne la fabrication et l'accès à des protéines virales initialement synthétisées par l'équipe de Biologie des Infections à Polyomavirus du Pr Antoine Touzé (UMR université de Tours - INRAE Infectiologie et Santé Publique). Ces protéines ont été développées à l'origine avec pour finalité leur utilisation sous forme de tests de diagnostic, dans le cadre d'un projet collaboratif soutenu par des fonds d'amorçage de l'ANR Flash COVID-19 (porteur Dr Etienne Brochot, UPJV-CHRU d'Amiens). Le contrat de licence que Theradiag vient de conclure avec l'Université de Tours lui permettra d'utiliser ces protéines pour mettre au point, produire et commercialiser un nouveau test de sérologie sur la technologie ELISA. Ces tests sérologiques permettent de détecter la présence ou l'absence d'anticorps dirigés contre le virus dans le sang des patients.