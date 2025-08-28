L'université d'été de l'asset management 2025

Les actifs privés, autrefois réservés aux investisseurs institutionnels, s'ouvrent désormais aux particuliers. Cette démocratisation s'explique par la recherche de diversification dans un contexte de marché incertain et par le besoin des gestionnaires d'actifs de multiplier les sources de financement.

Les actifs non cotés, comme les actions privées ou les infrastructures, permettent en effet de bâtir des portefeuilles plus résilients grâce à leur faible corrélation avec les marchés traditionnels. Ce mouvement est soutenu par un cadre réglementaire plus favorable, notamment en France avec la loi PACTE, qui facilite l'accès à ces actifs via l'assurance-vie ou l'épargne retraite.

Les grands défis de notre époque - comme la transition énergétique ou technologique - nécessitent par ailleurs des financements importants, où les actifs privés peuvent jouer un rôle clé. L'innovation dans les produits d'investissement (ELTIF, véhicules evergreen…), l'émergence des ETFs actifs et la tokénisation ouvrent de nouvelles perspectives, mais complexifient également l'analyse des portefeuilles.

C'est dans ce contexte que la 12ᵉ Université d'été de l'Asset Management, organisée par la House of Finance de l'Université Paris Dauphine - PSL, avec BoursoBank et Sanso Longchamp AM, réunit experts et professionnels pour réfléchir aux enjeux de cette convergence entre actifs cotés et non cotés.