L'unité informatique de General Dynamics obtient un contrat de 1,5 milliard de dollars

General Dynamics GD.N a déclaré jeudi que son unité de technologie de l'information avait obtenu un contrat de modernisation des technologies de l'information d'une valeur de 1,5 milliard de dollars pour soutenir le commandement stratégique des États-Unis.