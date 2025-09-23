L'unité indienne Paytm s'associe à Jio BlackRock pour lancer un fonds d'actions actif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité PAYT.NS de la société fintech indienne Paytm Money s'est associée à Jio BlackRock pour lancer un fonds d'actions actif systématique destiné aux investisseurs particuliers, a-t-elle annoncé mardi.

Le partenariat offrira des souscriptions au Jio BlackRock Flexi Cap Fund et sera disponible sur l'application Paytm Money.

Jio BlackRock Asset Management, une coentreprise entre Jio Financial Services JIOF.NS du milliardaire Mukesh Ambani et BlackRock BLK.N , prévoyait d'introduire près d'une douzaine de fonds d'actions et de dette en Inde d'ici la fin de l'année, avait rapporté Reuters au début du mois de juillet.

Jio BlackRock a l'intention de contourner le canal dominant des distributeurs, en proposant des fonds directement aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, avaient déclaré les sources à Reuters début juillet.