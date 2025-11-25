 Aller au contenu principal
L'unité énergétique de Panasonic fournira des batteries automobiles à Zoox d'Amazon à partir de 2026
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le japonais Panasonic Energy fournira des batteries cylindriques à Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon AMZN.O , à partir de début 2026 dans le cadre d'un accord pluriannuel, a déclaré mardi l'unité de Panasonic Holdings 6752.T .

"Panasonic Energy livrera ses dernières batteries 2170 à partir de début 2026 pour soutenir le service et les opérations croissantes de robotaxi de Zoox", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Les cellules proviendront dans un premier temps du Japon, avec des plans d'expansion vers l'usine de Panasonic Energy au Kansas, a-t-elle ajouté. La société fournit également Tesla

TSLA.O .

L'accord intervient après que Zoox a commencé à offrir des trajets gratuits aux premiers utilisateurs dans certaines parties de San Francisco la semaine dernière, dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur du covoiturage autonome.

Le mois dernier, Panasonic Holdings a réduit ses perspectives de bénéfices annuels en raison de la baisse attendue des bénéfices de l'unité d'énergie et de la diminution prévue des ventes de batteries automobiles en raison de la détérioration des conditions sur le marché des véhicules électriques aux États-Unis.

Véhicules électriques

