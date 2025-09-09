L'unité de recherche TBD Lab de Meta compte quelques dizaines de chercheurs et d'ingénieurs, selon le directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité TBD Lab de Meta comprend "quelques dizaines" de chercheurs et d'ingénieurs qui développent la prochaine génération de modèles de fondations, a déclaré mardi Susan Li, directrice financière de l'entreprise.

Le nom de l'équipe, TBD Lab, est un terme générique qui s'est imposé et qui semble approprié, car une grande partie de ce que l'équipe va construire n'a pas encore été définie avec précision, a déclaré Mme Li aux investisseurs lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology.

"Nous concevons cela comme une sorte de petite équipe de quelques dizaines de personnes, très talentueuse."

TBD Lab se concentre sur l'élaboration de modèles à la frontière de l'IA au cours de l'année ou des deux années à venir, a-t-elle ajouté.

Le mois dernier, The Information a rapporté que Meta avait divisé ses laboratoires de superintelligence en quatre groupes - le TBD Lab, abréviation de "to be determined" (à déterminer); une équipe de produits comprenant l'assistant Meta AI; une équipe d'infrastructure; et le laboratoire Fundamental AI Research (FAIR), qui se concentre sur la recherche à long terme.

Meta META.O a réorganisé ses efforts en matière d'IA sous l'égide de Superintelligence Labs au début de l'année, à la suite du départ de cadres supérieurs et de l'accueil mitigé réservé à son dernier modèle open-source Llama 4.

Le directeur général Mark Zuckerberg a personnellement mené une acquisition agressive de talents, flottant des offres pour les startups et courtisant directement les prospects sur WhatsApp avec des paquets de salaire d'un million de dollars .

"Nous avons créé Meta Superintelligence Labs, qui comprend nos fondations, nos produits et nos équipes FAIR, ainsi qu'un nouveau laboratoire qui se concentre sur le développement de la prochaine génération de nos modèles", a déclaré Mark Zuckerberg en juillet.