L'unité de production d'essence (FCCU) de la raffinerie Exxon de Beaumont, au Texas, est restée fermée, selon des sources

L'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) destinée à la production d'essence est restée fermée mercredi soir à la raffinerie Exxon Mobil XOM.N de 612 000 barils par jour (bpd) Beaumont, Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

La FCCU, d'une capacité de 120 000 barils par jour, a été fermée dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'un dysfonctionnement, selon un avis déposé par la société auprès de la Texas Commission on Environmental Quality (Commission de la qualité environnementale du Texas).