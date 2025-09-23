L'unité de défense et d'espace de Boeing s'associe à Palantir pour l'adoption de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a conclu un partenariat avec Palantir Technologies PLTR.O afin d'utiliser la plateforme de solutions d'intelligence artificielle de la société de logiciels dans l'unité de défense et d'espace du constructeur aéronautique, ont annoncé les deux entreprises mardi.

Ce partenariat aidera Boeing à normaliser l'analyse des données sur ses lignes de production. Boeing a également fait appel à Palantir pour fournir des outils d'IA dans le cadre de plusieurs projets classifiés visant à soutenir des missions militaires sensibles.

L'unité de Boeing, appelée Boeing Defense Systems, exploite des lignes de production pour les avions militaires, les hélicoptères, les satellites, les engins spatiaux, les missiles et les armes.

Palantir, cofondée par l'investisseur Peter Thiel en 2003, a annoncé en juin un partenariat pour le développement d'un système logiciel basé sur l'IA pour la construction de réacteurs nucléaires .

Les actions de Palantir ont augmenté à la suite de cette nouvelle et ont terminé la séance avec une hausse de près de 2 %.