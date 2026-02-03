 Aller au contenu principal
L'unité de cybercriminalité du procureur de Paris perquisitionne les bureaux français du X d'Elon Musk
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 10:36

Le bureau du procureur de Paris a déclaré qu'une perquisition était en cours dans lesbureaux français du réseau de médias sociaux X d'Elon Musk mardi, dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier 2025 .

L'unité de lutte contre la cybercriminalité du parquet menait les perquisitions, a ajouté le parquet dans un message sur X, avec l'aide d'Europol et le soutien de l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la police française.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de X.

Le parquet de Paris a déclaré avoir ouvert une enquête après avoir été contacté par un législateur alléguant que des algorithmes biaisés dans X étaient susceptibles d'avoir faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données.

Le parquet a également indiqué qu'il quittait la plateforme de médias sociaux X et qu'il communiquerait désormais sur LinkedIn et Instagram. LinkedIn appartient à Microsoft MSFT.O et Instagram à Meta META.O .

