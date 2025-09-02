L'unité de Cigna investit 3,5 milliards de dollars dans la société de pharmacie spécialisée Shields

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur santé américain Cigna Group CI.N , filiale d'Evernorth Health, va investir 3,5 milliards de dollars dans Shields Health, a annoncé la société mardi, renforçant ainsi sa présence dans le secteur en plein essor des pharmacies spécialisées.

Cet investissement intervient alors que Shields devient une société privée suite à l'acquisition de son ancienne société mère, Walgreens Boots Alliance, par Sycamore Partners pour un montant de 10 milliards de dollars.

Les pharmacies spécialisées vendent des médicaments dont la manipulation, le stockage et la distribution nécessitent des précautions extrêmes, souvent pour des patients souffrant de maladies complexes telles que le cancer, la sclérose en plaques et l'arthrite rhumatoïde.

Evernorth exploite la pharmacie spécialisée Accredo.

"La demande de médicaments spécialisés continue de croître à un rythme accéléré, et Evernorth est particulièrement bien placée pour servir le nombre croissant de personnes atteintes de maladies complexes et chroniques, ainsi que les médecins qui les soignent", a déclaré David Cordani, directrice générale de Cigna.

L'investissement offre également la possibilité d'un investissement supplémentaire dans Shields, a déclaré Cigna.

Shields aide les hôpitaux et les systèmes de santé à développer et à gérer leurs propres programmes de pharmacies spécialisées.

La société travaille en partenariat avec plus de 80 systèmes de santé, englobant plus de 1 000 hôpitaux et cliniques dans la quasi-totalité des 50 États américains.

L'investissement d'Evernorth dans Shields prend la forme d'actions privilégiées et ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les prévisions de bénéfices ajustés de 2025 précédemment publiées par Cigna, a déclaré la société.