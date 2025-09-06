L'unité de batteries de coke de DTE Energy fait appel de la décision d'un tribunal américain concernant des violations de la loi sur l'air pur (Clean Air Act)

L'entreprise de services publics DTE Energy DTE.N a déclaré vendredi que son unité de batteries de coke avait l'intention de faire appel d'une décision de justice américaine selon laquelle elle avait violé les règles d'autorisation de la loi sur l'air pur, avec un procès sur les pénalités qui doit commencer le 15 septembre.

Le dossier de l'Agence américaine de protection de l'environnement comprend une demande de sanctions, selon un document déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières et des échanges (Securities and Exchange Commission).

L'EPA avait accusé EES Coke Battery d'avoir violé son permis délivré en 2014 au titre de la loi sur l'air pur (Clean Air Act) en rejetant des émissions de dioxyde de soufre nettement plus élevées que celles autorisées et en ne respectant pas les exigences de déclaration fixées par l'autorité de régulation environnementale du Michigan en 2018 et 2019.

Vendredi, DTE a exprimé son incertitude quant à l'issue et à l'impact financier potentiel de la bataille juridique de l'unité avec l'EPA.

L'entreprise, qui a été ajoutée en tant que défenderesse au procès l'année dernière, avait précédemment déclaré qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable des plaintes déposées contre l'unité au titre de la loi sur l'air pur (Clean Air Act).

La requête de l'EPA en vue d'un jugement sommaire partiel sur la responsabilité a été acceptée par le tribunal de première instance en août.