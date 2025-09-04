L'unité d'Edison International poursuivie par le gouvernement américain en raison des incendies de forêt ; les actions chutent

4 septembre - ** Les actions d'Edison International

EIX.N chutent de 1,6 % à 54,6 $

** Le gouvernement américain intente deux actions en justice contre une unité d'EIX, Southern California Edison (SCE) concernant les incendies de forêt de 2022 et 2025

** Le premier procès concerne l'incendie de Fairview, qui s'est déclaré le 5 septembre 2022 et qui a brûlé près de 14 000 acres de terres du National Forest System

** Le second procès concerne l'incendie d'Eaton de janvier 2025 qui a ravagé Los Angeles et causé des dizaines de morts, et qui est considéré comme la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 32 % depuis le début de l'année