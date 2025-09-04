 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'unité d'Edison International poursuivie par le gouvernement américain en raison des incendies de forêt ; les actions chutent
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions d'Edison International

EIX.N chutent de 1,6 % à 54,6 $

** Le gouvernement américain intente deux actions en justice contre une unité d'EIX, Southern California Edison (SCE) concernant les incendies de forêt de 2022 et 2025

** Le premier procès concerne l'incendie de Fairview, qui s'est déclaré le 5 septembre 2022 et qui a brûlé près de 14 000 acres de terres du National Forest System

** Le second procès concerne l'incendie d'Eaton de janvier 2025 qui a ravagé Los Angeles et causé des dizaines de morts, et qui est considéré comme la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 32 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EDISON INTL
54,550 USD NYSE -1,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank