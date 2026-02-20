 Aller au contenu principal
L'unité "cloud" d'Amazon touchée par au moins deux pannes concernant des outils d'IA, selon le FT
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 06:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité cloud d'Amazon AMZN.O a subi au moins deux pannes dues à des erreurs impliquant ses propres outils d'intelligence artificielle, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

