L'unité cloud d'Amazon signale des problèmes dans les centres de données de Bahreïn et des Émirats arabes unis, sur fond de frappes iraniennes

Les centres de données de l'unité cloud d'Amazon AMZN.O à Bahreïn et aux Émirats arabes unis ont été confrontés à des problèmes de connectivité lundi, a déclaré la société, sur fond de représailles iraniennes dans la région en réponse aux frappes américaines et israéliennes sur la République islamique.

Les frappes iraniennes ont touché des aéroports, des ports et des zones résidentielles dans l'ensemble du Golfe.

L'une des zones de l'unité de cloud computing AWS aux Émirats arabes unis était toujours sans électricité lundi, après que l'entreprise a déclaré que des "objets" avaient frappé le centre de données et provoqué des étincelles et des incendies.

Amazon a fait état d'un certain rétablissement dans les Émirats arabes unis, mais a recommandé à ses clients d'utiliser d'autres régions pendant qu'elle étudie "d'autres problèmes de connectivité et des taux d'erreur".

L'entreprise n'a ni confirmé ni infirmé, lorsqu'on lui a demandé plus tôt si l'incident du centre de données des Émirats arabes unis était lié aux frappes iraniennes.

Amazon n'a pas donné la raison des problèmes de connectivité dans son centre de données de Bahreïn. Elle n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire de Reuters.