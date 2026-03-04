L'unité bancaire de Kraken accède au système de paiement de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements de sources)

L'unité bancaire de l'échange de crypto-monnaies Kraken a obtenu l'accès au système de paiement de la Réserve fédérale américaine par le biais d'un compte à usage limité, a déclaré la Fed de Kansas City dans un communiqué mercredi.

Ce développement souligne l'ancrage croissant du secteur des crypto-monnaies dans la finance traditionnelle, alors que les actifs numériques sont de plus en plus intégrés dans les marchés traditionnels et suscitent davantage d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels.

"Comme nous le savons, le paysage des paiements évolue activement", a déclaré le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, dans le communiqué. "Tout au long de cette transformation, l'intégrité et la stabilité du système de paiement américain restent notre priorité."

Le compte a été approuvé pour une durée initiale d'un an.

Kraken n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.