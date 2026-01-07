L'unité bancaire de KeyCorp paiera 7,77 millions de dollars pour régler des allégations de fraude aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les accusations, les poursuites pénales contre les individus, l'absence de reconnaissance d'actes répréhensibles, la signature) par Jonathan Stempel

Une unité de KeyCorp KEY.N paiera 7,77 millions de dollars pour résoudre les allégations selon lesquelles la grande banque régionale a violé la loi fédérale False Claims Act en soumettant des prêts frauduleux du programme de protection des chèques de paie de l'ère pandémique pour l'annulation, a déclaré mercredi le bureau du procureur des États-Unis dans le New Jersey.

Le règlement de KeyBank concerne un directeur de succursale de Conshohocken, en Pennsylvanie, qui, en 2020 et au début de 2021, aurait recruté des propriétaires d'entreprise pour surestimer leurs dépenses salariales et le nombre de personnes qu'ils employaient dans environ quatre douzaines de demandes de prêt.

Cela a donné lieu à près de 6 millions de dollars de prêts de la Small Business Administration fédérale, KeyBank ayant accordé au directeur de la succursale une rémunération incitative pour avoir ouvert des comptes pour les propriétaires d'entreprise avant de découvrir le stratagème, a indiqué le bureau du procureur des États-Unis.

Tommy Hawkins, le directeur de la succursale, a plaidé coupable à une accusation de complot de fraude bancaire et a été condamné à 65 mois de prison en 2024. Six autres personnes ont fait l'objet d'accusations criminelles connexes et quatre d'entre elles ont plaidé coupable.

La KeyBank n'a pas reconnu d'actes répréhensibles en acceptant le règlement, et ce dernier reflète sa coopération dans l'enquête du gouvernement. Elle n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Environ 6,2 millions de dollars du règlement sont des restitutions.

Le Congrès a créé le programme de protection des chèques de paie en mars 2020 pour aider les Américains qui souffrent financièrement de la pandémie, notamment en accordant des prêts à remboursement conditionnel aux petites entreprises.

KeyCorp possède environ 1 000 succursales dans 15 États américains et disposait de 187,4 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2025.