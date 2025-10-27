 Aller au contenu principal
L'unité 2 de la centrale nucléaire de Cook d'Indiana Michigan Power achève l'arrêt de ravitaillement de l'automne 2025
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

INDIANA MICHIGAN POWER AEPIG.UL :

* INDIQUE QUE L'UNITÉ 2 DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE COOK A TERMINÉ SON ARRÊT DE RAVITAILLEMENT DE L'AUTOMNE 2025, QUI A COMMENCÉ LE 20 SEPTEMBRE, EN SE CONNECTANT AU RÉSEAU DE TRANSMISSION À 2 H 12, LE 25 OCTOBRE.

* INDIQUE QUE L'UNITÉ 1 DE LA CENTRALE EST RESTÉE EN TOUTE SÉCURITÉ À PLEINE PUISSANCE PENDANT LES 35 JOURS DE L'ARRÊT DE RAVITAILLEMENT DE L'UNITÉ 2

* INDIQUE QUE L'ARRÊT A ÉGALEMENT DONNÉ LIEU À DES TRAVAUX CLÉS, NOTAMMENT LE REMPLACEMENT DES ONDULEURS DE DISTRIBUTION DES INSTRUMENTS DE LA SALLE DE CONTRÔLE (CRID) ET LE REMPLACEMENT DES ONDULEURS DES GÉNÉRATEURS DIESEL D'URGENCE.

* INDIQUE QUE L'ARRÊT A ÉGALEMENT INCLUS UNE MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES VIBRATIONS DE LA POMPE DE REFROIDISSEMENT DU RÉACTEUR (RCP), DES ACTIVITÉS D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE ASSOCIÉES À LA TURBINE PRINCIPALE ET AU GÉNÉRATEUR PRINCIPAL, AINSI QUE DE MULTIPLES RÉPARATIONS ET REMPLACEMENTS DE MOTEURS DE POMPE.

