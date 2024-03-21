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L'unité 2 de la centrale nucléaire Cook d'AEP, dans le Michigan, va entamer un arrêt pour rechargement en combustible
information fournie par Reuters21/03/2024 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC'S (AEP)INDIANA MICHIGAN POWER:

* LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE COOK COMMENCERA SON VINGT-SEPTIÈME ARRÊT DE RAVITAILLEMENT EN COMBUSTIBLE LE 23 MARS

* LA PUISSANCE DE L'UNITÉ 2 A ÉTÉ RÉDUITE LE 20 MARS POUR PERMETTRE DE TESTER L'ÉQUIPEMENT AVANT LE DÉBUT DE L'ARRÊT

* SIGNALE QUE L'UNITÉ 2 AURA FONCTIONNÉ PENDANT 12 023 HEURES AU COURS DE SON DERNIER CYCLE À UN FACTEUR DE CAPACITÉ DE 99,4 %, PRODUISANT 14 094 064 MÉGAWATTHEURES D'ÉLECTRICITÉ NETTE ()

* SIGNALE QUE L'UNITÉ 1 DE CUISSON FONCTIONNE TOUJOURS À 100 % ET QUE L'INTERRUPTION PRÉVUE DE L'UNITÉ 2 NE DEVRAIT PAS PERTURBER L'ALIMENTATION DES CLIENTS

* L'AEP NE FOURNIT PAS DE DATE DE REMISE EN SERVICE POUR DES RAISONS DE CONCURRENCE

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