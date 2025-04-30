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L'unité 1 de la centrale nucléaire de Cook d'Indiana Michigan Power achève l'arrêt de ravitaillement du printemps 2025
information fournie par Reuters 30/04/2025 à 21:45

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

INDIANA MICHIGAN POWER AEPIG.UL :

* DÉCLARE QUE L'UNITÉ 1 DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE COOK A ACHEVÉ L'ARRÊT DE RAVITAILLEMENT DU PRINTEMPS 2025 QUI AVAIT COMMENCÉ LE 22 MARS, EN SE CONNECTANT AU RÉSEAU DE TRANSMISSION À 15 HEURES, LE 30 AVRIL

* INDIQUE QUE L'UNITÉ 2 EST RESTÉE EN TOUTE SÉCURITÉ À PLEINE PUISSANCE PENDANT LES 39 JOURS DE L'ARRÊT POUR RECHARGEMENT DE L'UNITÉ 1

* INDIQUE QUE L'ARRÊT COMPRENAIT ÉGALEMENT LE REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA POMPE DE REFROIDISSEMENT DU RÉACTEUR, DES ACTIVITÉS D'INSPECTION ET DE MAINTENANCE ASSOCIÉES À LA TURBINE PRINCIPALE ET AU GÉNÉRATEUR PRINCIPAL, ET LE REMPLACEMENT D'IMPORTANTS SYSTÈMES DE BATTERIES POUR LES ÉQUIPEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ ET NON LIÉS À LA SÉCURITÉ

* INDIQUE QU'UN SYSTÈME AMÉLIORÉ DE PROTECTION CONTRE LES SURVITESSES A ÉTÉ INSTALLÉ POUR LA TURBINE PRINCIPALE ET LES TURBINES DE LA POMPE D'ALIMENTATION PRINCIPALE

En rapport: nL4N3Q316I

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