L'Union n'accepte ni ne rejette la dernière offre de Marathon concernant le pacte sur les raffineries américaines, selon certaines sources
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat United Steelworkers (USW) n'a ni accepté ni rejeté la dernière offre de Marathon Petroleum MPC.N pour une nouvelle convention collective de quatre ans pour les raffineries et les usines chimiques américaines, ont déclaré lundi des personnes au fait des négociations.

L'offre, faite lors des négociations de dimanche, donnerait à 30.000 travailleurs représentés par l'USW une augmentation de salaire de 15% sur la durée du contrat, ont déclaré les sources.

