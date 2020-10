Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Union européenne met la Turquie en garde contre des sanctions Reuters • 02/10/2020 à 02:21









Bruxelles, 2 octobre (Reuters) - L'Union européenne imposera des sanctions à la Turquie si "les provocations et les pressions" continuent en Méditerranée orientale, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Nous voulons une relation positive et constructive avec la Turquie, ce qui serait aussi dans l'intérêt d'Ankara", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse. "Mais cela ne sera possible que lorsque les provocations et les pressions cesseront. Nous attendons donc de la Turquie qu'elle s'abstienne de toute action unilatérale. Si elle reprend de telles opérations, l'Union européenne fera usage de tous les instruments dont elle dispose." (John Chalmers; version française Camille Raynaud)

