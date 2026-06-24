L'UNICEF et Gavi appellent à accélérer l'accès au vaccin contre Ebola à Bundibugyo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de l'IAVI au paragraphe 7) par Siddhi Mahatole

L'UNICEF et l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi ont déclaré mercredi qu'ils sollicitaient des informations auprès des développeurs et des fabricants concernant leurs projets de vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Cette initiative fait suite à un engagement de Gavi à hauteur de 40 millions de dollars visant à faciliter un accès plus rapide, notamment par le biais d’un financement destiné à aider à accroître la production et à garantir la disponibilité des doses si les candidats s’avèrent efficaces.

L’UNICEF a indiqué que cet appel permettrait de recueillir des informations détaillées sur les calendriers, les plans de production et l’adéquation des candidats-vaccins, afin d’aider à hiérarchiser les efforts en matière de vaccination avec ses partenaires , notamment l’Organisation mondiale de la Santé et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).

Il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé contre la souche Bundibugyo, à l’origine des épidémies en cours en République démocratique du Congo et en Ouganda.

Les efforts de mise au point d’un vaccin sont menés par une poignée de développeurs , parmi lesquels l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI), qui travaille sur un candidat vaccin à base de rVSV, ainsi que l’université d’Oxford et le Serum Institute of India, qui développent un autre candidat vaccin, le ChAdOx1.

L’IAVI a déclaré avoir été en contact avec Gavi et l’UNICEF et avoir l’intention de répondre à leur demande.

Un porte-parole de l’IAVI a déclaré que le groupe prévoyait de transférer le matériel à un fabricant dans les semaines à venir, les doses de vaccin devant être prêtes pour les essais cliniques d’ici fin 2026.

Moderna MRNA.O développe également un vaccin à ARNm avec le soutien de la CEPI, tandis que la société privée Public Health Vaccines met au point un vaccin similaire à l’Ervebo de Merck MRK.N .

Les épidémies ont fait plus de 1 000 cas et plus de 250 décès à ce jour, ce qui souligne l’urgence de mettre au point des vaccins efficaces.

Gavi a déclaré que cette initiative soutiendrait la préparation à la production, les procédures réglementaires et l’accès précoce à des doses expérimentales à usage d’urgence, la priorité étant donnée aux propositions impliquant une production en Afrique.

Gavi s’est engagée à verser un total de 50 millions de dollars par le biais de son Fonds de première intervention afin de soutenir la riposte à l’épidémie et d’accélérer l’accès aux vaccins.