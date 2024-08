L’un des cofondateurs de Didner & Gerge se retire

Henrik Didner, l’un des cofondateurs de la société de gestion suédoise Didner & Gerge, a annoncé son départ. « Après presque 30 ans de travail, le moment est venu de passer la main », écrit-il dans une lettre aux investisseurs. Cela intervient alors que la société de gestion qu’il a créée avec Adam Gerge en 1994 a été vendue en juin dernier au groupe nordique Carnegie . Et à l’automne, Didner & Gerge Fonder sera intégré à Carnegie Fonder, filiale de gestion d’actifs du groupe.

Henrik Didner était encore actif au sein de Didner & Gerge, contrairement à Adam Gerge qui s’était déjà retiré il y a un peu plus de deux ans pour des raisons de santé. « Je dois me rendre compte que mon temps au sein de l’entreprise est également arrivé à son terme », constate-t-il. S’il ne participera plus à la gestion de l’entreprise, ni aux décisions d’investissement, le duo continuera l’aventure en étant actionnaire de Carnegie.

Henrik Didner passe donc le relais à Carnegie pour s’occuper des six fonds actions de la boutique représentant plus de 50 milliards de couronnes suédoises (environ 5 milliards d’euros d’encours). « Nous disposons à présent d’une organisation de gestion stable et de qualité. Il y a tout lieu de croire qu’elle générera de bons résultats à l’avenir », souhaite Henrik Didner.

Laurence Marchal