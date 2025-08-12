L'Ukraine teste avec succès la technologie de liaison directe Starlink

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kyivstar, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Ukraine, a mené avec succès le premier essai sur le terrain de la technologie de satellite direct à cellule Starlink d'Elon Musk en Europe de l'Est, a déclaré la société mardi. L'essai pilote a eu lieu dans la région de Zhytomyr en utilisant la technologie directe à la cellule de Starlink, a déclaré Kyivstar. Sa directrice générale Oleksandr Komarov et le ministre ukrainien de la transformation numérique Mykhailo Fedorov ont échangé des messages par l'intermédiaire de smartphones ordinaires.

POURQUOI C'EST IMPORTANT La technologie satellitaire directe vise à fournir une connectivité fiable lorsque les réseaux terrestres sont indisponibles, un atout essentiel pour l'Ukraine déchirée par la guerre, où les attaques russes sur les infrastructures perturbent régulièrement les communications.

Les satellites utilisés pour ce service sont équipés de modems cellulaires avancés qui fonctionnent comme des tours cellulaires dans l'espace, transmettant des signaux directement aux smartphones au sol.

CONTEXTE

Les fournisseurs de télécommunications du monde entier se tournent vers la technologie satellitaire pour tenter de supprimer les zones mortes, en particulier dans les régions reculées où les réseaux terrestres sont soit trop coûteux à déployer, soit confrontés à d'importants défis géographiques. Starlink, propriété de Space X, a signé des accords avec des opérateurs de télécommunications dans 10 pays pour un service de liaison directe , Kyivstar devant devenir le premier opérateur en Europe à déployer ce service.

QUOI DE SUIVANT

Kyivstar et Starlink prévoient de lancer commercialement la connectivité directe au quatrième trimestre 2025, en commençant par les services de messagerie. Les données mobiles à large bande par satellite sont prévues pour être mises à la disposition d'un public plus large au début de 2026, a déclaré Oleksandr Komarov à Reuters en juillet. VEON, qui possède Kyivstar, est également en pourparlers avec d'autres fournisseurs, y compris le projet Kuiper d'Amazon, pour étendre ses services satellitaires pour les appareils mobiles au-delà de l'Ukraine.