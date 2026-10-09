L'Ukraine intensifie ses frappes de drones contre les centres de données appartenant à la société russe Yandex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Firepoint au paragraphe 3 et d'un commentaire de Zelensky au paragraphe 16)

* Une frappe vendredi a partiellement mis hors service le centre de données de Yandex à Kaluga, selon la société

* L'attaque de jeudi a mis hors service le hub de Sasovo de Yandex, qui abrite deux des trois supercalculateurs dédiés à l'IA

* Yandex exploite cinq centres de données, dont deux ont désormais été touchés selon les informations publiques

Vendredi, l'Ukraine a frappé et partiellement mis hors service un important centre de données exploité par la société technologique russe Yandex, au lendemain d'une frappe contre une installation similaire, élargissant ainsi la portée de ses attaques contre la Russie après que Moscou a pris pour cible des centres de données situés en Ukraine.

Yandex, qui joue un rôle majeur dans le développement de l’IA en Russie et est parfois surnommé le “Google russe”, a déclaré que son centre de données situé dans la région de Kaluga, au sud-ouest de Moscou, avait été touché par des drones ukrainiens et partiellement mis hors service.

Le fabricant d’armes ukrainien Firepoint a indiqué que Kyiv avait utilisé ses drones d’attaque à sens unique FP-1 pour mener cette attaque contre ce qu’il a qualifié de “plus grand centre de données de Yandex”, précisant que plusieurs de ses modules avaient été complètement mis hors service.

La veille, une attaque ukrainienne avait mis hors service le centre de données de Yandex à Sasovo , dans la région de Riazan, où sont hébergés deux des trois supercalculateurs utilisés pour développer le modèle d’IA de l’entreprise. Yandex a indiqué qu’il évaluait actuellement les dégâts causés par cette frappe et qu’il ne pouvait pas confirmer si les équipements pourraient être remis en état.

Engagées dans une guerre d’usure de plus en plus intense et meurtrière après plus de quatre ans de combats , la Russie et l’Ukraine ont toutes deux multiplié cette année les attaques de drones contre des infrastructures, qu’il s’agisse d’installations énergétiques, de raffineries, de ports, de navires transportant du pétrole et des céréales, d’entrepôts de commerce électronique ou, plus récemment, de centres de données.

Yandex, dont les applications sont devenues indispensables au quotidien de nombreux Russes, a déclaré que ces attaques avaient frappé au cœur de ses activités et qu’elle s’efforçait de maintenir ses services opérationnels.

“Les centres de données constituent le cœur de fer de Yandex. Leur fonctionnement est essentiel pour les services qui font désormais partie du quotidien des gens. Des millions d’utilisateurs consultent les informations sur le trafic et planifient leurs itinéraires, écoutent de la musique, regardent des films, commandent leurs courses et trouvent des réponses à leurs questions,” a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Notre technologie aide des centaines de milliers d’entreprises à mener leurs activités. Elles l’utilisent pour prendre des commandes, servir leurs clients et collaborer avec leurs partenaires,” a-t-elle ajouté, précisant avoir conclu un accord avec d’autres fournisseurs de services cloud afin de permettre aux clients de Yandex Cloud de transférer rapidement leurs données et leurs services.

L’action Yandex a fortement chuté à la Bourse de Moscou, reculant de 4,5 %.

“Les risques concernent non seulement l’indisponibilité temporaire potentielle des services Yandex et la perte de chiffre d’affaires dans certains segments, mais aussi la vaste base de clients B2B de l’entreprise,” a déclaré Maryana Lazaricheva, responsable de la recherche actions chez T-Investments.

Elle a indiqué que l’entreprise pourrait redistribuer une partie de la charge vers ses autres centres de données. “Toutefois, si la série d’attaques se poursuit, cette possibilité disparaîtra, ce qui pourrait entraîner des conséquences encore plus graves.”

L’ampleur totale des perturbations causées par ces attaques n’était pas immédiatement claire, bien que des messages soient apparus sur au moins une application Yandex pour avertir d’éventuels problèmes de fonctionnement.

Yandex a indiqué travailler sans relâche pour tenter de rétablir les services qui avaient été interrompus.

“C’est actuellement notre priorité absolue, mais malheureusement, ce n’est pas une tâche aisée,” a-t-elle précisé dans ce même communiqué.

REPRÉSAILLES

Au cours du mois dernier, la Russie a frappé des centres de données et des infrastructures de télécommunications ukrainiens, notamment des cibles situées dans le centre de Kyiv.

“Nous ripostons toujours de manière symétrique,” a déclaré jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky . “Vous le savez tous, ils ont frappé et continuent de frapper nos centres de données. Nous ripostons.” Il a confirmé vendredi que ses drones avaient frappé le centre de données de Kaluga dans le cadre de ce qu’il a qualifié de “riposte symétrique”.

Vladislav Shapsha, le gouverneur régional, a déclaré que l’Ukraine avait frappé des infrastructures non précisées dans la ville et que neuf personnes avaient été blessées, dont cinq étaient soignées à l’hôpital.

L’Ukraine avait déjà pris pour cible les entrepôts de certaines entreprises situées en Russie qu’elle juge essentielles à l’économie russe, notamment les géants du commerce en ligne Wildberries et Ozon, ce qui avait alors poussé la Russie à frapper leurs équivalents ukrainiens.

Yandex exploite cinq centres de données, dont deux ont déjà été touchés. Deux des trois autres se trouvent dans la région de Moscou, et un autre dans la région de Vladimir, selon les informations accessibles au public.

Yandex avait indiqué en 2021 que le centre de données de Sasovo, qui a été touché jeudi, hébergeait deux de ses trois supercalculateurs équipés de puces Nvidia A100, qu’il utilise pour entraîner son grand modèle d’IA YandexGPT. Yandex n’a pas souhaité préciser si ces supercalculateurs avaient été affectés par l’attaque.

Plusieurs services en ligne en Russie ont signalé des problèmes techniques jeudi, notamment l’agrégateur immobilier Cian, un portail littéraire appelé Litmarket, ainsi que les sites web des Chemins de fer russes et du club de football professionnel du Spartak de Moscou.

Les précédentes attaques ukrainiennes contre la Russie ont entraîné des pénuries de carburant et des files d’attente dans les stations-service, des pertes pour des dizaines de milliers de petites entreprises actives dans le commerce électronique, ainsi qu’une hausse de l’inflation, la hausse des coûts du carburant se répercutant sur les prix à la consommation.

Les attaques russes contre des centres de données ukrainiens ont contraint certains d’entre eux à suspendre leurs activités après avoir subi des dégâts, tandis que 100 000 foyers ont subi des coupures temporaires d’Internet à la suite d’une attaque.

Le ministre ukrainien du Numérique a déclaré à Reuters le mois dernier que le pays était en train de mettre ses infrastructures numériques sous terre en réponse aux attaques russes.