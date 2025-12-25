 Aller au contenu principal
L'Ukraine frappe une raffinerie russe à l'aide de missiles Storm Shadow
information fournie par Reuters 25/12/2025 à 15:01

L'Ukraine a dit jeudi avoir frappé plusieurs installations gazières et pétrolières en Russie à l'aide de missiles Storm Shadow et de drones à longue portée.

L'état-major de l'armée a déclaré que les missiles de croisière britanniques, déjà utilisés pour frapper des sites industriels, avaient été employés pour attaquer la raffinerie de Novochakhtinsk, dans la région de Rostov, assurant que la cible avait été atteinte.

Les drones, fabriqués par l'Ukraine, ont touché des réservoirs dans le port de Temriouk, dans la région de Krasnodar et une usine de traitement de gaz à Orenbourg, dans le sud-ouest de la Russie, a déclaré le service de sécurité ukrainien (SBU).

L'usine de traitement de gaz d'Orenbourg, la plus grande installation de ce type au monde, est située à quelque 1.400 km de la frontière ukrainienne.

Dans la région de Krasnodar, les autorités régionales russes ont déclaré que deux réservoirs de produits pétroliers avaient pris feu dans le port de Temriouk après l'attaque des drones.

(Olena Harmash; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,28 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
58,50 USD Ice Europ +0,09%
