L'Ukraine envisage une assurance maritime pour relancer ses exportations alimentaires, selon des associations agricoles

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par Pavel Polityuk

L'Ukraine examine actuellement si une couverture d'assurance supplémentaire pour les navires transportant des exportations alimentaires pourrait contribuer à relancer le commerce maritime perturbé par les attaques russes contre les navires et les infrastructures portuaires, ont déclaré mercredi un groupe de pression agricole et un important syndicat d'agriculteurs.

Depuis l’été, la Russie a considérablement intensifié ses attaques contre les ports maritimes et les navires commerciaux ukrainiens, paralysant de fait les exportations maritimes du pays.

L’Ukraine expédiait traditionnellement environ 90 % de ses marchandises à l’exportation via les ports de la mer Noire. Cette perturbation a déjà entraîné une baisse de 60 % des exportations agricoles, compromettant la campagne de semis de 2027 et la récolte qui s’ensuivra.

L’Ukraine produit environ trois fois plus de céréales qu’elle n’en consomme sur son territoire. Sans un accès sans restriction aux exportations, le pays pourrait être confronté à un manque de capacité de stockage des céréales, à une chute brutale des prix intérieurs et, à terme, à des faillites d’agriculteurs.

Kyiv n’a pas officiellement suspendu le trafic maritime en mer Noire, mais les armateurs refusent de faire escale dans les ports du hub d’Odessa, craignant que leurs navires ne soient la cible d’attaques russes.

“Le principal défi reste d’assurer la sécurité du transport maritime et la stabilité des couloirs d’exportation. La mise en place de mécanismes d’assurance des navires a été évoquée”, a déclaré le groupe de pression UCAB dans un rapport publié à l’issue d’une réunion avec le président et le Premier ministre ukrainiens.

L’Ukraine a mis en place en 2023 un dispositif d’indemnisation par l’État destiné à couvrir les dommages causés aux navires par des attaques.

Elle a également lancé l’“Unity Facility”, un mécanisme d’assurance contre les risques de guerre mis en place avec la participation du gouvernement, de Marsh McLennan et des assureurs du Lloyd’s de Londres.

Le syndicat agricole UAC a déclaré qu’un moyen d’améliorer la situation financière des agriculteurs pourrait consister à leur accorder des prêts garantis par les céréales stockées.

Dans le cadre de ce dispositif, les agriculteurs pourraient utiliser les céréales stockées dans des entrepôts certifiés comme garantie pour des prêts de fonds de roulement, ce qui leur permettrait d’éviter de vendre immédiatement leur récolte à des prix intérieurs déprimés.