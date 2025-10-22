 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 192,50
-1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Ukraine envisage d'acquérir jusqu'à 150 avions de chasse suédois
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 18:54

(Actualisé avec signature d'une lettre d'intention, déclarations)

par Simon Johnson

La Suède et l'Ukraine ont signé mercredi une lettre d'intention portant sur la vente de 100 à 150 avions de chasse Gripen au pays en guerre, a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson après avoir rencontré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Les deux dirigeants se sont rencontrés à Linköping, dans le sud de la Suède, et ont visité une usine du constructeur suédois de matériel de défense Saab SAABb.ST , qui fabrique notamment le JAS 39 Gripen.

Les deux pays ont signé un accord de coopération à long terme en matière de défense aérienne, qui comprend l'exportation de 100 à 150 nouveaux avions de combat Gripen E, a déclaré Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse commune.

Une telle commande serait la plus importante jamais enregistrée par la Suède.

"Nous sommes pleinement conscients que la route est longue", a déclaré le Premier ministre suédois qui se tenait devant un Gripen.

"Mais à partir d’aujourd’hui, nous nous engageons à explorer toutes les possibilités pour fournir à l’Ukraine un grand nombre d’avions de combat Gripen."

L'envoi de Gripen à l'Ukraine a été envisagé au cours des deux dernières années mais mis en suspens pour permettre à Kyiv de se concentrer sur l'introduction des chasseurs F-16 de fabrication américaine que l'Ukraine a commencé à déployer en août dernier.

"Nous avons commencé les négociations pour obtenir des Gripen pour l'Ukraine et nous espérons que le futur contrat nous permettra d'acquérir pas moins de 100 de ces avions", a déclaré Volodimir Zelensky, précisant qu'il souhaitait commencer à les utiliser l'année prochaine.

Des pilotes ukrainiens se sont déjà rendus en Suède pour tester le Gripen.

Ulf Kristersson a indiqué que rien n'était encore décidé, mais estimé toutefois que la production et la livraison du premier avion pourrait prendre trois ans. Aucune décision n'a été prise concernant une première livraison des anciens modèles bien que cette hypothèse ne soit pas exclue, a-t-il cependant ajouté.

(Reportage Anna Ringstrom, Niklas Pollard, Johan Ahlander et Simon Johnson en Suède, Yuliia Dysa, Olena Harmash à Kyiv, Tom Balmforth à Londres, rédigé par Niklas Pollard et Anna Ringstrom ; version française Coralie Lamarque et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

SAAB RG-B
491,525 SEK LSE Intl +3,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank