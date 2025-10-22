L'Ukraine envisage d'acquérir jusqu'à 150 avions de chasse suédois

(Actualisé avec signature d'une lettre d'intention, déclarations)

par Simon Johnson

La Suède et l'Ukraine ont signé mercredi une lettre d'intention portant sur la vente de 100 à 150 avions de chasse Gripen au pays en guerre, a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson après avoir rencontré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Les deux dirigeants se sont rencontrés à Linköping, dans le sud de la Suède, et ont visité une usine du constructeur suédois de matériel de défense Saab SAABb.ST , qui fabrique notamment le JAS 39 Gripen.

Les deux pays ont signé un accord de coopération à long terme en matière de défense aérienne, qui comprend l'exportation de 100 à 150 nouveaux avions de combat Gripen E, a déclaré Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse commune.

Une telle commande serait la plus importante jamais enregistrée par la Suède.

"Nous sommes pleinement conscients que la route est longue", a déclaré le Premier ministre suédois qui se tenait devant un Gripen.

"Mais à partir d’aujourd’hui, nous nous engageons à explorer toutes les possibilités pour fournir à l’Ukraine un grand nombre d’avions de combat Gripen."

L'envoi de Gripen à l'Ukraine a été envisagé au cours des deux dernières années mais mis en suspens pour permettre à Kyiv de se concentrer sur l'introduction des chasseurs F-16 de fabrication américaine que l'Ukraine a commencé à déployer en août dernier.

"Nous avons commencé les négociations pour obtenir des Gripen pour l'Ukraine et nous espérons que le futur contrat nous permettra d'acquérir pas moins de 100 de ces avions", a déclaré Volodimir Zelensky, précisant qu'il souhaitait commencer à les utiliser l'année prochaine.

Des pilotes ukrainiens se sont déjà rendus en Suède pour tester le Gripen.

Ulf Kristersson a indiqué que rien n'était encore décidé, mais estimé toutefois que la production et la livraison du premier avion pourrait prendre trois ans. Aucune décision n'a été prise concernant une première livraison des anciens modèles bien que cette hypothèse ne soit pas exclue, a-t-il cependant ajouté.

(Reportage Anna Ringstrom, Niklas Pollard, Johan Ahlander et Simon Johnson en Suède, Yuliia Dysa, Olena Harmash à Kyiv, Tom Balmforth à Londres, rédigé par Niklas Pollard et Anna Ringstrom ; version française Coralie Lamarque et Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)