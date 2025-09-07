L'Ukraine dit avoir mené une nouvelle attaque contre l'oléoduc Droujba

L'Ukraine a mené une nouvelle attaque contre l'oléoduc Droujba dans la région russe de Briansk, provoquant un incendie qui a infligé des "dommages importants" à l'infrastructure, a déclaré dimanche le commandant des forces de drones, Robert Brovdi, sur l'application de messagerie Telegram.

La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat et Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

L'oléoduc alimente la Hongrie et la Slovaquie, qui continuent de s'approvisionner en pétrole auprès de la Russie, contrairement aux autres pays de l'Union européenne qui ont progressivement fermé les robinets russes après l'invasion de l'Ukraine.

Un porte-parole du raffineur hongrois MOL a déclaré à Reuters que les livraisons de pétrole brut se déroulaient pour le moment comme prévu.

Les livraisons de pétrole aux deux pays ont été interrompues à plusieurs reprises ces dernières semaines par des attaques ukrainiennes contre l'oléoduc, qui va de la Russie à la Slovaquie en passant par l'Ukraine.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré cette semaine au Premier ministre slovaque Robert Fico que les attaques contre les infrastructures énergétiques russes continueraient tant que Moscou frappe ses propres infrastructures.

