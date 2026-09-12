 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine dit avoir frappé une importante usine de caoutchouc en Russie
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 11:03
Ajouter Boursorama à vos sources

L'armée ukrainienne a frappé l'un des plus grands producteurs russes de caoutchouc synthétique, situé à Togliatti, dans la région de Samara, provoquant un incendie, a déclaré samedi l'état-major ukrainien.

Dans un communiqué, il a précisé que l'usine Togliattikauchouk était spécialisée dans la production de caoutchoucs synthétiques et d'additifs pour carburant qui servent notamment à propulser des missiles russes.

Le gouverneur de la région de Samara, Viatcheslav Fedorichtchev, avait auparavant fait état d'une attaque de drones ukrainiens et le maire de Togliatti, Ilia Soukhikh, avait indiqué que plusieurs d'habitation avaient été endommagés et qu'au moins une personne avait été blessée, selon des propos rapportés par l'agence de presse russe Interfax.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,36 -4,51%
CAC 40
8 179,77 +0,78%
Or
4 348,36 0,00%
TOTALENERGIES
78,77 +0,50%
EUR/USD SPOT
1,15983 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank