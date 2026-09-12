L'Ukraine dit avoir frappé une importante usine de caoutchouc en Russie

L'armée ukrainienne a frappé l'un des plus grands producteurs russes de caoutchouc synthétique, situé à Togliatti, dans la région de Samara, provoquant un incendie, a déclaré samedi l'état-major ukrainien.

Dans un communiqué, il a précisé que l'usine Togliattikauchouk était spécialisée dans la production de caoutchoucs synthétiques et d'additifs pour carburant qui servent notamment à propulser des missiles russes.

Le gouverneur de la région de Samara, Viatcheslav Fedorichtchev, avait auparavant fait état d'une attaque de drones ukrainiens et le maire de Togliatti, Ilia Soukhikh, avait indiqué que plusieurs d'habitation avaient été endommagés et qu'au moins une personne avait été blessée, selon des propos rapportés par l'agence de presse russe Interfax.

(Rédigé par Olena Harmash ; version française Tangi Salaün)