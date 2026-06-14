L'Ukraine dit avoir frappé un site pétrolier et une usine chimique en Russie

L'Ukraine a frappé dans la nuit de samedi à dimanche un site pétrolier dans la région russe de Iaroslavl, ainsi que l'usine chimique Azot dans la région de Toula, déclare dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky.

S'exprimant sur le réseau social X, Volodimir Zelensky a expliqué que l'usine Azot était essentielle à la production d'explosifs russes.

Il a par ailleurs fait part de frappes contre la logistique militaire russe dans les zones occupées de l'Ukraine.

(Reportage Max Hunder; version française Claude Chendjou)