L'Ukraine dit avoir frappé un site pétrolier et une usine chimique en Russie

(Actualisé avec déclarations de Zelensky, précisions et contexte)

L'Ukraine a frappé dans la nuit de samedi à dimanche un site pétrolier dans la région russe de Iaroslavl, ainsi que l'usine chimique Azot dans la région de Toula, déclare dimanche le président ukrainien Volodimir Zelensky.

S'exprimant sur le réseau social X, Volodimir Zelensky a expliqué que l'usine Azot était essentielle à la production d'explosifs russes.

Il a par ailleurs fait part de frappes contre la logistique militaire russe dans les zones occupées de l'Ukraine.

"L'Ukraine met en œuvre son plan de sanctions à long terme contre la Russie et les missions qui lui sont assignées concernant les frappes à moyenne portée en réponse au refus de la Russie de mettre fin à cette guerre", a déclaré Volodimir Zelensky, utilisant le terme qu'il emploie fréquemment pour décrire les frappes ukrainiennes contre la Russie.

Le gouverneur d'Iaroslavl, Mikhaïl Evryaev, a déclaré qu'une importante attaque de drones ukrainiens avait frappé la région. Il a précisé que si la plupart des drones avaient été abattus, certains avaient réussi à atteindre des sites de stockage de carburant, provoquant un important incendie. Il a mis en garde contre une nouvelle attaque de drones prévue dans le courant de la journée.

L'Ukraine, qui a progressivement développé des drones et des missiles capables d'atteindre des cibles en profondeur en Russie, a intensifié depuis le début de l'année ses attaques contre les raffineries de pétrole et les installations militaro-industrielles russes.

(Reportage Max Hunder à Kyiv et Lucy Papachristou à Tbilissi; version française Claude Chendjou)