CAC 40
7 909,54
+1,01%
L'Ukraine dit avoir frappé des sites pétroliers en Russie
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 14:07

L'Ukraine a bombardé au cours de la nuit deux sites pétroliers en Russie, dans les régions de Briansk et de Samara, a déclaré mardi l'armée ukrainienne.

Une frappe dans la région de Samara a atteint une installation permettant le mélange de différents types de pétrole pour fabriquer le brut de l'Oural, référence destinée à l'export, a dit l'état-major ukrainien sur Telegram.

Dans la région de Briansk, c'est une ligne de production d'un oléoduc servant à l'approvisionnement de l'armée russe qui a été touchée, a-t-il ajouté.

"L'ampleur des dégâts est en cours d'évaluation", a déclaré l'état-major ukrainien.

L'Ukraine s'efforce depuis des semaines de cibler les installations énergétiques de la Russie pour affaiblir son effort de guerre, aussi bien militairement qu'économiquement.

Le ministère russe de la Défense a dit sur Telegram avoir détruit des drones ukrainiens dans les régions de Briansk et de Samara.

L'armée ukrainienne a déclaré avoir également frappé un aérodrome militaire en Crimée, péninsule annexée par la Russie, et avoir touché deux avions.

(Rédigé par Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
2,81 USD NYMEX -0,07%
Pétrole Brent
67,23 USD Ice Europ +1,01%
Pétrole WTI
63,02 USD Ice Europ +1,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

