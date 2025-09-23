L'Ukraine dit avoir frappé des sites pétroliers en Russie

L'Ukraine a bombardé au cours de la nuit deux sites pétroliers en Russie, dans les régions de Briansk et de Samara, a déclaré mardi l'armée ukrainienne.

Une frappe dans la région de Samara a atteint une installation permettant le mélange de différents types de pétrole pour fabriquer le brut de l'Oural, référence destinée à l'export, a dit l'état-major ukrainien sur Telegram.

Dans la région de Briansk, c'est une ligne de production d'un oléoduc servant à l'approvisionnement de l'armée russe qui a été touchée, a-t-il ajouté.

"L'ampleur des dégâts est en cours d'évaluation", a déclaré l'état-major ukrainien.

L'Ukraine s'efforce depuis des semaines de cibler les installations énergétiques de la Russie pour affaiblir son effort de guerre, aussi bien militairement qu'économiquement.

Le ministère russe de la Défense a dit sur Telegram avoir détruit des drones ukrainiens dans les régions de Briansk et de Samara.

L'armée ukrainienne a déclaré avoir également frappé un aérodrome militaire en Crimée, péninsule annexée par la Russie, et avoir touché deux avions.

