L'Ukraine décidera qui représentera l'Europe lors des négociations avec la Russie, a déclaré Zelensky

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* L'Ukraine décidera qui représentera l'Europe lors des négociations avec la Russie, déclare Zelensky

* Les États-Unis répondent “positivement” à la demande ukrainienne concernant les licences de défense aérienne, selon Zelensky

* Trump prévoit de demander aux entreprises d'armement américaines de produire des missiles de défense aérienne sous licence en Ukraine et en Europe, selon Zelensky

L’Ukraine décidera qui représentera l’Europe dans toute négociations avec la Russie, a déclaré le président Volodimir Zelensky dans une interview accordée à des médias ukrainiens et publiée dimanche soir. L’Ukraine tente de redynamiser l’offensive diplomatique visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie depuis plus de quatre ans en y associant les Européens, alors que les négociations soutenues par les États-Unis sont au point mort en raison de la guerre en Iran et que l’Ukraine a refusé les exigences russes de céder son territoire.

M. Zelensky a indiqué que la question de l’Ukraine avait été abordée « plus longuement que jamais » lors d’une réunion du Conseil européen la semaine dernière. “Nous avons discuté du rôle de l’Europe dans le dialogue avec les Russes et de ce que ce rôle devrait être”, a-t-il déclaré, relayant ses propos aux médias ukrainiens sur la plateforme de réseaux sociaux X.

“L’Europe examinera le format et proposera plusieurs options, mais c’est l’Ukraine qui décidera qui représentera l’Europe lors des négociations. C’est juste.” Les dirigeants européens ont récemment commencé à discuter de la possibilité d’entretiens directs avec Moscou, mais ils sont divisés sur la manière de gérer les relations avec la Russie.

LICENCES POUR LA PRODUCTION DE SYSTÈMES DE DÉFENSE ANTIMISSILE Zelensky avait exhorté ses alliés à accroître la pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre lors du sommet du Groupe des Sept dans la station thermale française d’Évian-les-Bains, où il avait rencontré le président américain Donald Trump. Zelensky a réitéré sa demande auprès du dirigeant américain afin qu’il approuve les licences permettant à l’Ukraine de fabriquer localement des systèmes de missiles intercepteurs Patriot de conception américaine. La guerre en Iran a mis en évidence une pénurie mondiale de ce type d’armes, alors même que la Russie augmente sa production de missiles balistiques.

“Cette fois-ci, il a été rendu public que la délégation américaine avait répondu favorablement à la question des licences pour la première fois”, a déclaré Zelensky.

Les intercepteurs américains constituent la seule arme efficace de l’arsenal ukrainien pour abattre les missiles balistiques russes.

Le dirigeant ukrainien a indiqué que M. Trump prévoyait de demander aux entreprises américaines du secteur de la défense de mettre en place une production sous licence de missiles de défense aérienne en Europe et en Ukraine.

Reuters n’a pas pu joindre immédiatement la Maison Blanche ni les entreprises Raytheon RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , qui fabriquent les systèmes de missiles intercepteurs Patriot, pour obtenir leurs commentaires. Fabian Hoffmann, chercheur senior à l’Université norvégienne de la Défense, a déclaré qu’une telle autorisation marquerait un changement de politique significatif, les États-Unis n’ayant jusqu’à présent pas accordé à Rheinmetall l’autorisation d’ouvrir une usine sous licence pour produire les intercepteurs PAC-3 de dernière génération en Allemagne.

Mais M. Hoffmann a souligné que le principal goulot d’étranglement dans la production ne résidait pas dans l’assemblage final des systèmes, mais dans la fabrication de certains composants, tels que le dispositif de guidage radar embarqué sur le missile, qui est fabriqué par Boeing.