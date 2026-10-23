L'Ukraine affirme que les restrictions de débit imposées à Starlink sont toujours en vigueur malgré les assurances données par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les restrictions de débit imposées aux systèmes de communication Starlink en Ukraine sont toujours en vigueur, ont déclaré vendredi des responsables ukrainiens, contredisant ainsi la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle ces services avaient été entièrement rétablis .

Cinq responsables ukrainiens proches du dossier ont indiqué que les restrictions imposées à Starlink, qui perturbent les connexions des drones volant à plus de 160 km/h, persistaient.

Trump avait déclaré jeudi qu’Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , avait rétabli l’accès à Starlink pour l’Ukraine.

Ces restrictions sont en vigueur depuis le 13 octobre, suite à la détérioration des relations entre Kyiv et Washington.

« Nous ne constatons actuellement aucune levée des limitations de vitesse sur Starlink », a déclaré Serhiy Beskrestnov, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, sur l’application Telegram.

« Il existe des cas isolés où Starlink peut atteindre une vitesse légèrement supérieure à la limite autorisée, mais cela est probablement dû à l’algorithme de SpaceX ou à des conditions d’utilisation spécifiques. »

Une source du ministère de la Défense et deux autres responsables ukrainiens proches du dossier ont également confirmé ces restrictions.

Les problèmes de l’Ukraine avec Starlink sont apparus après que Donald Trump a annoncé un accord pour acheter du diesel russe et levé les nouvelles sanctions contre Moscou. Donald Trump a également demandé à l’Ukraine de cesser ses attaques contre les raffineries de pétrole russes et a déclaré que Volodymyr Zelenskiy devrait être remplacé.

Zelenskiy a déclaré que ces restrictions compliquaient les efforts de l’Ukraine pour repousser les attaques de drones à réaction russes contre les villes ukrainiennes. Elles ont également entravé les efforts militaires de Kyiv le long de la ligne de front, où les terminaux Starlink étaient utilisés pour faire voler des drones au-dessus du territoire ukrainien occupé.

« Notre peuple attend des nouvelles positives, dans l’espoir que ces restrictions soient levées et que nos défenseurs disposent des moyens nécessaires pour protéger des vies », a déclaré Denys Sienik, de l’ambassade d’Ukraine aux États-Unis, dans un message publié sur X.

« Malheureusement, à ce jour, rien n’a changé. Nous continuons d’attendre. »