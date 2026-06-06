L'Ukraine a frappé un dépôt pétrolier à Krasnodar et une base militaire à Saint-Pétersbourg-Zelensky

(Actualisé avec armée, dernier paragraphe)

Des drones ukrainiens ont frappé nuitamment un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ainsi qu'une base militaire proche de Saint-Pétersbourg (Nord), a déclaré samedi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"La Russie doit mettre fin à sa guerre et cesser ses attaques contre la vie. Toute injustice envers l'Ukraine recevra une réponse juste", peut-on lire dans un message de Zelensky posté sur le réseau X.

L'armée ukrainienne a annoncé de son côté avoir frappé dans la nuit un dépôt pétrolier et un terminal pétrolier dans la région russe de Léningrad.

(Reportage de Pavel Polityuk, version française Elizabeth Pineau)