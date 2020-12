L'UFF recrute un ex-AMF comme directeur de l'audit interne

(NEWSManagers.com) - L'Union Financière de France (UFF) vient de recruter Thomas Bontemps comme directeur de l'audit interne. Celui-ci arrive de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), où il était inspecteur senior, et chef de mission depuis 2017. Auparavant, il a occupé des fonctions de gestion de projets et de management dans le domaine informatique, principalement en banque et assurance, et comme superviseur bancaire au sein de l' Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).