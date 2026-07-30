L'UE vise la création de sept « gigafactories » dédiées à l'IA grâce à un plan de 10 milliards d'euros, dans le cadre d'une course à la concurrence avec les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

L'Union européenne va financer sept «gigafactories» dédiées à l'intelligence artificielle à travers l'Union à hauteur de 10 milliards d'euros (11,5 milliards de dollars), a annoncé jeudi la Commission européenne, alors que l'UE intensifie ses efforts pour combler son retard technologique par rapport aux États-Unis et à la Chine.

La Commission a indiqué qu’elle visait à attirer au moins 20 milliards d’euros d’investissements privés pour ces projets. Le nombre total de « gigafactories » est passé de cinq à sept suite au vif intérêt manifesté par les pays de l’UE.

Ces installations combineront des processeurs d’IA de pointe, des logiciels, la technologie cloud, une connectivité haut débit et des centres de données. Elles viendront s’ajouter aux 19 usines d’IA existantes réparties dans divers pays de l’UE.

«L'accès à l'énorme puissance de calcul des gigafactories d'IA est une nécessité stratégique pour l'Europe alors que le développement de l'IA s'accélère», a déclaré Henna Virkkunen, responsable des technologies de l'UE, dans un communiqué.

Les consortiums ou les entités ad hoc composés de fournisseurs de technologies, de prestataires de services cloud, d’entités publiques et d’investisseurs peuvent se porter candidats pour participer à ces gigafactories.

La procédure d’appel d’offres prendra fin le 12 novembre. La Commission prévoit d’annoncer les soumissionnaires retenus début 2027, les installations devant devenir opérationnelles dans les 18 mois suivant la signature du contrat.

AMD AMD.O , Nvidia NVDA.O et Qualcomm QCOM.O ont signé des lettres d’intention avec la Commission afin de fournir des puces aux groupes participant aux projets de gigafactories.

(1 dollar = 0,8715 euro)