L'UE veut financer la création de sept gigafactories d'IA à hauteur de €10 milliards

par Foo Yun Chee

L'UE a annoncé jeudi un projet visant à financer la création sur son territoire de sept gigafactories d'intelligence artificielle (IA) à hauteur de 10 milliards d'euros à travers des fonds européens et nationaux, le bloc redoublant d'efforts pour combler son retard face aux États-Unis et à la Chine.

La Commission a ajouté dans un communiqué qu'elle avait pour objectif d'attirer au moins 20 milliards d'euros d'investissements privés pour ces projets.

Le nombre total de gigafactories visées, qui font l'objet d'un appel d'offres lancé jeudi, est passé de cinq à sept en raison du vif intérêt manifesté par les Etats membres de l'UE.

Selon le communiqué, ces gigafactories combineront des processeurs d'IA de pointe, des logiciels et technologies cloud, ainsi qu'une connectivité à haut débit et des centres de données économes en énergie.

"Avec le réseau européen de 19 usines d'IA, ils renforceront le leadership technologique, la résilience et l'autonomie stratégique de l'Europe", a fait valoir la Commission européenne.

"L'accès à l'énorme puissance de calcul au sein des gigafactories d'IA est une nécessité stratégique pour l'Europe à mesure que le développement de l'IA s'accélère", a déclaré Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la Souveraineté technologique, citée dans le communiqué.

Des consortiums ou entités ad hoc composés de fournisseurs de technologies, de prestataires de services cloud, d'entités publiques et d'investisseurs peuvent se porter candidats pour participer à ces gigafactories.

La procédure d'appel d'offres prendra fin le 12 novembre. La Commission prévoit d'annoncer les candidats retenus début 2027, les installations devant être opérationnelles dans les 18 mois suivant la signature des contrats.

AMD AMD.O , Nvidia NVDA.O et Qualcomm QCOM.O ont signé des lettres d'intention avec la Commission afin de fournir des puces aux groupes participant aux projets de gigafactories.

(Reportage Foo Yun Chee, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)