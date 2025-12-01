 Aller au contenu principal
L'UE valide l'acquisition de Carrefour Italia par NewPrinces
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 12:20

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Carrefour Italia, filiale italienne de Carrefour, par NewPrinces.

L'opération porte principalement sur la production et la fourniture de produits alimentaires par le biais de la distribution au détail.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont actives.

